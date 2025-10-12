Afluência nas urnas em São Vicente ultrapassa 25%

A participação dos eleitores no concelho de São Vicente registava, até às 11 horas, uma afluência média de 25,2%, segundo dados oficiais das mesas de voto.

A maior percentagem de votantes foi registada na Fajã do Penedo, onde 27,2% dos eleitores já tinham votado ao meio-dia. Segue-se a Junta da Ponta Delgada, com 26,6%, e a Lombada, com 26,4%.

Na Vila de São Vicente, o principal centro de votação, a participação era de 26,1%, enquanto nas Feiteiras e na Junta de Freguesia de Boaventura a afluência se situava nos 24,5% e 25,2%, respectivamente.

A secção dos Lameiros registou, até ao momento, a taxa mais baixa, com 20,8% dos inscritos a exercer o seu direito de voto, enquanto a Vargem apresentava uma participação de 25,2%.

Com uma média superior a um quarto do eleitorado a votar nas primeiras quatro horas de votação, o concelho de São Vicente mantém uma afluência considerada estável face a atos eleitorais anteriores. As mesas de voto continuarão abertas até às 19 horas, sendo esperada uma subida significativa da participação nas próximas horas.