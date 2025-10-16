Chega prepara tomada de posse em São Vicente para 25 de Outubro

O presidente da Assembleia Municipal de São Vicente, Aires Santos, e o novo presidente da Câmara Municipal, José Carlos Gonçalves, estiveram reunidos esta tarde para acertar os detalhes da cerimónia de tomada de posse, agendada para o próximo dia 25 de Outubro.

O encontro serviu para definir o programa e a organização logística da sessão que marcará oficialmente o início de funções do novo executivo municipal, eleito pelo Chega, que venceu as eleições autárquicas de 12 de Outubro.

A vitória do Chega em São Vicente representou uma mudança histórica no panorama político local, com José Carlos Gonçalves a tornar-se o primeiro autarca do partido a liderar uma câmara. A conquista do município, tradicionalmente governado pelo PSD, é vista como um dos resultados mais simbólicos das últimas autárquicas.

A cerimónia de tomada de posse deverá contar com a presença de representantes do Governo Regional, autarcas das freguesias e diversas entidades locais.