Contagem dos votos a ritmo acelerado em São Vicente

Com o fecho das urnas, a secção de voto principal do município de São Vicente, localizado precisamente nos Paços do Concelho, votaram 59% dos 1.274 eleitores inscritos.

O concelho tem 8 secções de voto, quatro na freguesia sede, duas em cada uma das outras duas freguesias, sendo que a participação diferia em poucas percentagens às 16 horas.

Na anterior eleição autárquica em 2021, a participação na freguesia de São Vicente foi de 55,31% e em todo o concelho foi de 55,49%.

Três de 4 candidaturas têm pretenções a lugares nas assembleias de freguesia de São Vicente, Boaventura e Ponta Delgada, e na Assembleia Municipal e Câmara Municipal.

Presidente de câmara esse será novo, uma vez que José António Garcês deixa o cargo após 3 mandatos.

António Gonçalves (PSD/CDS), João Carlos Gouveia (PS) e José Carlos Gonçalves (Chega), um destes será o nome que se segue.

Uma situação inusitada aconteceu pelas 19h00, uma vez que os responsáveis da mesa nos Paços do Concelho tiveram dificuldades em fechar a porta automática de vidro da Câmara Municipal, o que não permitiu durante alguns minutos que a secção de votos estivesse encerrada.