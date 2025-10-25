Chega em peso na Câmara de São Vicente

Será uma primeira fila de peso político a que marcará presença na cerimónia de tomada de posse de José Carlos Gonçalves, o novo presidente da Câmara Municipal de São Vicente, eleito pelo Chega.

O evento, que decorrerá dentro de uma hora, diante dos Paços do Concelho, numa tenda especialmente montada e decorada com flores amarelas e brancas, promete simbolizar o início de um novo ciclo político no concelho.

Na disposição dos lugares, é notória a hierarquia das presenças: na primeira fila, as figuras nacionais e regionais do Chega, com André Ventura a ocupar o lugar de destaque, sendo, aliás, o único identificado no cartão de assento com o título de “Dr.”.

Do outro lado da plateia estarão autarcas de outros municípios, enquanto nas filas mais recuadas se posicionarão convidados com menor projecção pública.

A cerimónia, que contará com a presença do presidente cessante da Assembleia Municipal, Aires Santos, e de várias entidades regionais, deverá reunir centenas de pessoas e simboliza o primeiro executivo municipal do Chega na Região.

Com a presença de André Ventura, a tomada de posse de José Carlos Gonçalves ganha contornos nacionais, transformando-se num momento de afirmação política do partido, que procura consolidar o seu espaço de influência autárquica.