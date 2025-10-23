 DNOTICIAS.PT
Avião da TUI desviado para o Porto Santo

Aeronave fazia a ligação entre a ilha de Tenerife, no arquipélago das Canárias, e Estugarda, na Alemanha

Aterrou de emergência, por volta das 20h15, no Aeroporto do Porto Santo, um avião da companhia aérea TUI que fazia a ligação entre a ilha de Tenerife (Tenerife Sul), no arquipélago das Canárias, e a cidade de Estugarda, na Alemanha. 

Tudo indica que, na origem desta alteração da rota, estará uma emergência médica, já que um passageiro terá se sentido mal a bordo.

Sabe o DIÁRIO que as entidades competentes no aeroporto já tomaram as devidas providências

O aparelho deverá retomar a viagem logo esteja resolvido o sucedido. 

