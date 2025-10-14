José Carlos Gonçalves vai providenciar medida preventiva para arresto na Câmara de São Vicente

A malha vai ficar apertada em São Vicente. O recém-eleito presidente da Câmara Municipal, José Carlos Gonçalves, do Chega, confirmou que vai providenciar uma medida preventiva que dará entrada no tribunal nas próximas horas, destinada a executar um arresto informático e documental na autarquia.

Em breves declarações, o novo edil foi parco em palavras, mostrando-se cauteloso e reservado quanto aos detalhes da operação. Limitou-se a garantir que a decisão visa “preservar documentação e registos informáticos essenciais”, descrevendo-a como “uma medida de prevenção”.

“Vamos fazer um arresto informático e de documentação. É uma medida de prevenção”, reiterou José Carlos Gonçalves, acrescentando apenas que o processo está a ser ultimado para dar entrada no tribunal nas próximas horas.

Questionado sobre os motivos concretos da iniciativa e o eventual âmbito da ação judicial, o autarca preferiu não avançar pormenores, afirmando apenas que “é uma questão de prudência” e que “não estão em causa intenções persecutórias, mas sim a salvaguarda do interesse público”.

A medida surge poucos dias depois das eleições autárquicas de 12 de outubro, que resultaram numa vitória inédita do Chega em São Vicente, conferindo a José Carlos Gonçalves a presidência do município.

Ainda em fase de transição, a nova liderança prepara-se assim para assegurar o controlo e a integridade do acervo documental e informático da Câmara Municipal, num sinal de que a prioridade do início de mandato será a transparência e o rigor na gestão dos meios municipais.

Com um discurso contido, mas firme, o novo presidente deixou claro que pretende conhecer a fundo a situação administrativa herdada, antes de avançar com outras decisões estruturais para o concelho.