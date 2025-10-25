Nascimento pede promoção e incentivos à Agricultura na Ribeira Brava

Durante a abertura da 6.ª Mostra do Maracujá e Derivados – que decorre, desde ontem, na vila da Ribeira Brava – o ainda presidente da autarquia, Ricardo Nascimento defendeu a promoção e incentivos ao sector agrícola.

“Investir na agricultura é um ganha-pão para quem produz; protege o terreno cultivado de incêndios e possibilita, numa terra turística como a nossa, mostrar encostas bonitas com plantações em vez de mato e silvado”, afirmou o autarca, durante o evento organizado pela ACOESTE, com o apoio da secretaria regional de Agricultura e Pescas e da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

“Hoje falamos do Maracujá, mas temos outros produtos únicos que precisam de trabalho de promoção e incentivo aos agricultores, pelo que agradeço, em nome do município, todo o apoio que tem dado aos agricultores do nosso concelho”, acrescentou dirigindo-se ao secretário Nuno Maciel.

Nascimento deixou ainda uma palavra de reconhecimento à ACOESTE que celebrou 10 anos de actividade, fazendo votos para que “continue a incentivar a produção e divulgar a valorização do nosso produto agrícola que é sinónimo de qualidade”.

A Mostra do Maracujá e Derivados prossegue esta tarde com um seminário sobre a cultura do Maracujá e muita animação. O evento termina domingo com um festival de cocktails e a atuação de João Vinagre.