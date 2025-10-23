António Jardim Fernandes reforça a importância da agricultura sustentável nas regiões insulares

O presidente da Câmara de Comércia e Indústria da Madeira (ACIF), António Jardim Fernandes, participou na Assembleia Geral e no Fórum Anual da INSULEUR, eventos que se realizaram nos dias 17 e 18 de Outubro, em Syros, Grécia, integrando também o Simpósio Aegean Cuisine Cyclades 2025, subordinado ao tema 'O Sabor da Autenticidade'.

O evento, organizado pela INSULEUR, pela Câmara de Comércio das Cíclades e pela rede Aegean Cuisine, centrou-se no futuro das regiões insulares da União Europeia e no desenvolvimento sustentável, com especial enfoque no setor primário.

Durante a sua intervenção, o presidente da ACIF destacou a importância estratégica do sector primário e a necessidade de promover uma transição sustentável assente na inovação e no respeito pela tradição. Sublinhou que a agricultura e a pesca representam muito mais do que actividades económicas, constituindo "pilares da auto-suficiência alimentar, da sustentabilidade ecológica e da identidade cultural e turística" das ilhas.

Face à dependência das importações e à instabilidade das cadeias globais de abastecimento, António Jardim Fernandes defendeu que o investimento numa agricultura sustentável, local e regenerativa é fundamental para garantir a resiliência dos territórios insulares.

António Jardim Fernandes apresentou ainda uma visão integrada para o desenvolvimento das ilhas, baseada num modelo de economia circular em que energia limpa, gestão eficiente da água e produção alimentar sustentável funcionam de forma interligada, promovendo sistemas inteligentes e auto-suficientes.

Reforçou que a inovação tecnológica deve estar ao serviço da tradição, colocando ferramentas como a irrigação de precisão, a robótica agrícola e as energias renováveis ao serviço da preservação das paisagens e dos modos de vida locais. "A tecnologia não deve apagar o que nos define, mas sim proteger e capacitar o nosso património".

Por fim, apelou a um reforço da cooperação entre as regiões insulares e à implementação de políticas europeias mais flexíveis, que valorizem soluções de pequena escala com grande impacto, ajustadas às especificidades e desafios próprios das ilhas.