Ricardo Nascimento não se importa de ir para deputado

O ainda presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, confirmou que deverá assumir funções como deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, mas apenas depois de concluir o seu mandato autárquico.

À margem da cerimónia que assinalou a conclusão das obras de requalificação da vila, num investimento global de 5,6 milhões de euros, o autarca explicou que aceitou o convite de Miguel Albuquerque para integrar a lista do PSD às eleições regionais, mas sempre sob uma condição clara.

“Quando recebi o convite do dr. Miguel Albuquerque para fazer parte da lista à Assembleia Legislativa, aceitei com uma condição: teria de terminar o meu mandato na Câmara. E é isso que irei fazer”, afirmou Ricardo Nascimento.

O autarca sublinhou que a prioridade continua a ser a Ribeira Brava, recordando que foi eleito três vezes pelos seus concidadãos. “Pedi às pessoas três vezes o voto para ser presidente da Câmara. O resto nunca me preocupou. Agora trata-se de uma função diferente”, observou.

O autarca falava no âmbito da inauguração da nova praça e das obras de requalificação do centro da vila, visitadas por Miguel Albuquerque, e consideradas “um marco importante” na valorização urbana e cultural do concelho.