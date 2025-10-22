Aniversário de nascimento da Madre Virgínia celebrado com missa em Santo António

A Associação Madre Virgínia, com o Imaculado Coração de Maria, convida a comunidade a participar na celebração do aniversário de nascimento da Madre Virgínia.

Nascida a 24 de Outubro de 1860 no Lombo dos Aguiares, na altura pertencente à Paróquia de Santo António, a Madre Virgínia notabilizou-se pela missão que de divulgar a devoção ao Imaculado Coração de Maria no primeiro sábado de cada mês.

Para assinalar a data, será celebrada uma missa de acção de graças na Igreja de Santo António (Funchal) na próxima sexta-feira, dia 24 de Outubro, pelas 19 horas. A celebração será antecedida pela recitação do terço, que terá início às 18h30. A eucaristia será presidida pelo cónego Carlos Duarte, pároco daquela Igreja.

A Madre Virgínia continua a inspirar fiéis, e o seu Processo de beatificação e canonização está em curso no Vaticano desde 2021. De acordo com a Associação, o processo já recebeu validade jurídica e encontra-se agora a aguardar a comprovação de um milagre por sua intercessão, passo necessário para a sua subida aos altares da Igreja.