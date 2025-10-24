'Francisco Franco' incentiva novos alunos a aderirem a actividades extracurriculares

A Escola Secundária de Francisco Franco promoveu durante esta semana um conjunto de acções de sensibilização com o objectivo de incentivar os novos alunos a participarem nas diversas actividades extracurriculares que a escola oferece.

Segundo nota à imprensa, "a iniciativa, marcada por entusiasmo e espírito de comunidade, destacou a importância da participação ativa na vida escolar para o desenvolvimento pessoal e académico dos estudantes".

A programação da semana incluiu sessões informativas, apresentações de clubes núcleos e projetos, e uma exposição colectiva de cartazes a divulgar e motivar os alunos à participação, instalada na Praça da Alegria, no interior da escola.

Esta exposição reuniu trabalhos elaborados pelos coordenadores e colaboradores dos clubes, núcleos e projetos de diferentes áreas, evidenciando a diversidade e a criatividade que caracterizam o ambiente escolar.

De acordo com o estabelecimento de ensino, "a oferta extracurricular da Escola Secundária de Francisco Franco é particularmente abrangente, compreendendo clubes e projectos nas áreas da informática, ambiente, economia, ciência, política, teatro e artes plásticas". Cada grupo apresentou as suas actividades, objectivos e resultados, convidando os novos alunos a integrar equipas que conjugam aprendizagem, responsabilidade e partilha.

Além disso, realça que "as acções de sensibilização realizadas na Escola Secundária de Francisco Franco confirmaram que a educação vai muito além das aulas formais".

Por fim, a escola diz que "a participação em actividades extracurriculares contribui para o desenvolvimento de competências sociais, criativas e cívicas, preparando os alunos para os desafios do futuro".

"A escola renova assim o seu compromisso de formar cidadãos críticos, responsáveis e participativos, que encontram na vida escolar um espaço de realização pessoal e de partilha com a comunidade", concluiu.