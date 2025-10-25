Despiste na via rápida fez um ferido de madrugada
Uma mulher de 33 anos ficou ferida, esta madrugada, na sequência de um despiste na via rápida, na Ponte dos Socorridos, em Câmara de Lobos.
O acidente ocorreu pelas 5h30.
A sinistrada apresentava escoriações na cara e foi assistida no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.
Foi posteriormente encaminhada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
