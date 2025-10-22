Acidente e avaria na Via Rápida entopem entradas do Funchal

Um acidente ocorrido há pouco na Via Rápida, sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente na zona do Canto do Muro, está a congestionar bastante a circulação rodoviária.

Foto Google Maps

Neste momento, o trânsito intenso combinado com este acidente, cujas consequências ainda não conseguimos apurar, são a garatia que este início de quarta-feira, 22 de Outubro, irá ser tudo menos descansado para quem circula nesta zona da Via Rápida.

Ver Galeria

Conte com demoras para chegar ao trabalho e à escola, pois a fila acumula-se e já está na zona do Caniço de Baixo. São cerca de 3 a 4 quilómetros e com tendência crescente.

Na subida de Santa Rita, precisamente no sentido oposto, há uma avaria de uma viatura, que já está a receber assistência da Via Litoral, mas que também condiciona fortemente a circulação nesse sentido.

Foto Google Maps

Esta situação deverá ser resolvida em breve, minorando o constrangimento que já se estende ao nó de Câmara de Lobos.