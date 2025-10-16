Colisão à saída da Via Rápida junto ao Hospital causa um ferido

Uma colisão entre duas viaturas junto à bomba da Repsol à saída da Via Rápida, no sentido descendente de quem vem para a rotunda do Hospital, causou esta manhã um ferido.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal socorreram um homem que se queixava de dores no membro inferior, tendo mobilizado para este acidente 4 meios e 12 elementos..

Por causa deste acidente, que aconteceu pelas 7h50, o trânsito já de si complicado naquela zona ficou ainda pior.