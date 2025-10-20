Acidente na via rápida deixa trânsito condicionado
Um acidente de viação na via rápida, no sublanço Pestana Júnior - Boa Nova, no Funchal, há pouco, está a causar condicionamentos no trânsito para quem circula no sentido Machico - Ribeira Brava.
Do sinistro não terão resultado feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros local ter sido accionada para prestar socorro.
Segundo a aplicação 'Info Vias' o acidente, que ocorreu entre o km 18 e o km 16.2, resultou num congestionamento automóvel com 2 quilómetros de extensão.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo