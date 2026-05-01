Jackpot de 49 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões

Não houve totalista no sorteio do Euromilhões desta sexta-feira, 1 de Maio, pelo que o primeiro prémio não foi atribuído. O jackpot acumula assim para o próximo concurso, no valor de 49 milhões de euros.

De acordo com o apuramento divulgado, o segundo prémio saiu a cinco apostadores no total, um dos quais em Portugal, com um valor individual de 171.526,92 euros. Já o terceiro prémio também registou cinco totalistas, incluindo um em território nacional, que vão receber 40.088,66 euros cada.

A chave vencedora deste sorteio foi composta pelos números 3, 9, 42, 46 e 47 e pelas estrelas 1 e 11.