Quase 40 mil viaturas circulam diariamente na Via Rápida

Há cada vez mais viaturas a circular nas estradas da Madeira, mas na prática, só é possível contar com medidores, que é precisamente o que faz a Direção Regional de Estradas (DRE), cujas contas dão uma média diária de quase 40 mil carros a circular diariamente nos primeiros nove meses de 2025, o que dá um aumento de quase 6% face ao mesmo período de 2024.

Assim, de Janeiro a Setembro de 2025, "a contagem de tráfego rodoviário aumentou 5,3% na Via Rápida e 6,6% nas Vias Expresso, face ao mesmo período de 2024", informa hoje a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) com base em informação disponibilizada pela DRE. De acordo com as contas, "nas vias concessionadas, os referidos aumentos comparativamente aos primeiros nove meses de 2024 foram impulsionados pelo tráfego de ligeiros (+5,4% na Via Rápida; +6,5% nas Vias Expresso) e pelo tráfego de pesados (+4,5% na Via Rápida; +12,0 nas Vias Expresso)".

Foto DREM

Contudo, calculando "o tráfego médio diário ponderado", de Janeiro a Setembro de 2025, registou-se, em termos médios, 39,9 mil veículos na Via Rápida e 8,0 mil veículos nas Vias Expresso, representando aumentos de 5,9% e de 7,5%, pela mesma ordem", informa a DREM. E acrescenta: "A evolução do tráfego de ligeiros (+5,9% na Via Rápida; +7,4% nas Vias Expresso) teve um impacto determinante naquela variação. Devido à reduzida expressão do tráfego dos veículos pesados (respetivamente, 2,2% e 2,1% do total), as variações face a 2024 (+5,0% na Via Rápida; +13,7% nas Vias Expresso) pouco condicionaram a evolução do indicador no seu conjunto."

Olhando apenas ao 3.º trimestre de 2025 (Julho a Setembro), "observa-se que as variações homólogas da contagem de tráfego rodoviário foram de +5,8% na Via Rápida e +7,7% nas Vias Expresso" e que no mesmo período "o tráfego médio diário ponderado cresceu 5,9% na Via Rápida e 8,4% nas Vias Expresso", destaca.

Importa notar que "o tráfego médio diário ponderado corresponde ao número de veículos, que, em média, percorrem todos os dias o comprimento de cada estrada", o que no caso da Via Rápida se estende entre o Caniçal e a Ribeira Brava ao longo de 44 km, com duas faixas em ambos os sentidos.