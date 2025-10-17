Três feridos em colisão na via rápida entre o Estreito e Câmara de Lobos

Um acidente, esta manhã, por volta das oito horas, na descida da via rápida, no sentido Estreito de Câmara de Lobos – Funchal, provocou três feridos.

As vítimas, um homem de 38 anos, apresentava queixas na zona lombar, enquanto os outros dois feridos, um casal, tinha ferimentos ligeiros. Os feridos foram socorridos e transportados ao hospital pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.