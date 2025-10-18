Festival de Música Antiga termina amanhã no Teatro Municipal Baltazar Dias

O Festival de Música Antiga do Funchal, MusAntiqFest 2025, arrancou esta sexta-feira, 17 de Outubro, no Museu Henrique e Francisco Franco, com o concerto inaugural do duo Ars Corde, formado pela flautista Agnieszka Sobków e pela cravista Zuzanna Sęk.

A iniciativa, promovida pela Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM) em co-produção com o Teatro Municipal Baltazar Dias e a Câmara Municipal do Funchal, prossegue este fim-de-semana com mais dois concertos dedicados à redescoberta das sonoridades de épocas passadas.

Hoje, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu o duo Caro Dolce Ben Mio, composto por Marina López Manzanera e Carlos Sánchez Leonardo. O grupo propôs uma viagem pela música instrumental dos séculos XVI e XVII da Península Ibérica e de Itália, com interpretações autênticas em instrumentos históricos como o órgão, o cornetto e a flauta de bisel.

O festival termina amanhã, domingo, 19 de Outubro, às 18 horas, também no Teatro Municipal Baltazar Dias, com a actuação do grupo La Trifora, formado por Maddalena Bortot, Lucas Rafael de Oliveira Silva e Johanna Unterpertinger. O ensemble dedica-se à música medieval, recriando sonoridades antigas através de instrumentos como a vielle, as percussões históricas e as flautas de bisel.

O MusAntiqFest consolida-se, assim, como um dos principais eventos dedicados à música antiga na Região, proporcionando ao público uma experiência única de imersão nas estéticas musicais que marcaram diferentes períodos da história. Entre repertórios medievais, renascentistas e barrocos, o festival convida os espectadores a uma autêntica viagem no tempo, onde cada concerto evoca atmosferas e expressões artísticas que continuam a inspirar músicos e ouvintes contemporâneos. CMF

Os bilhetes para os concertos estão à venda 'on-line' na ticketline ou na bilheteira física do TMBD.