Porto Santo Line abre viagens extraordinárias para 21 de Novembro

A Porto Santo Line informou, esta quarta-feira, que serão abertas viagens extraordinárias do 'Lobo Marinho' para o dia 21 de Novembro (sexta-feira), de forma a apresentar alternativas aos passageiros para visitarem o Porto Santo.

Os horários passarão a ser os seguintes:

21/11/2025

Funchal - Porto Santo: 8 horas (extra) e 19 horas

Porto Santo - Funchal: 12 horas (extra) e 22h30

Para mais informações, contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de segunda-feira a domingo, das 9 às 19 horas (encerrado em dias feriados).