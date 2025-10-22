Porto Santo Line abre viagens extraordinárias para 21 de Novembro
A Porto Santo Line informou, esta quarta-feira, que serão abertas viagens extraordinárias do 'Lobo Marinho' para o dia 21 de Novembro (sexta-feira), de forma a apresentar alternativas aos passageiros para visitarem o Porto Santo.
Os horários passarão a ser os seguintes:
- 21/11/2025
Funchal - Porto Santo: 8 horas (extra) e 19 horas
Porto Santo - Funchal: 12 horas (extra) e 22h30
Para mais informações, contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de segunda-feira a domingo, das 9 às 19 horas (encerrado em dias feriados).