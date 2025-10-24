'A Farsa de Inês Pereira' estreia hoje no Teatro Municipal Baltazar Dias

O Teatro Municipal Baltazar Dias (TMBD) recebe esta sexta-feira, às 20 horas, a estreia de 'A Farsa de Inês Pereira', uma produção da Companhia Contigo Teatro em co-produção com a Câmara Municipal do Funchal.

Os bilhetes, que têm um custo de 10 euros, estão quase esgotados para a sessão de estreia, restando apenas os últimos lugares disponíveis.

Durante o fim-de-semana, o espectáculo volta a subir ao palco com duas sessões: no sábado, às 18 horas, e no domingo, também à mesma hora. Está ainda prevista mais uma apresentação no dia 2 de Novembro, às 18 horas.

Esta nova leitura de A Farsa de Inês Pereira promete trazer ao público madeirense uma abordagem contemporânea, divertida e provocadora de um dos textos mais emblemáticos do teatro vicentino.

Inspirada na célebre comédia satírica de Gil Vicente, A Farsa de Inês Pereira é uma crítica mordaz aos costumes e valores da sociedade portuguesa do século XVI, muitos dos quais permanecem surpreendentemente actuais. A protagonista, Inês Pereira, é uma jovem ambiciosa que, em busca de um marido culto e refinado, despreza o humilde Pêro Marques e escolhe o escudeiro Brás da Mata, apenas para descobrir o preço das suas ilusões. A peça revisita o conhecido provérbio vicentino: "Mais quero asno que me leve do que cavalo que me derrube".

A encenação e dramaturgia são de Onivaldo Dutra, que assina também o desenho de luz, com Yuri Rykunov no desenho coreográfico, Márcio Faria na composição musical e José Luís Fernandes na cenografia. O elenco conta com Carlos Vieira, Clara Franco, Cristina Ferreira, Guilherme de Mendonça, José Luís Fernandes, Laura Aguilar, Marco Ribeiro, Maria Gomes, Miguel Sobral e Pedro Araújo Santos.

Os ingressos, com classificação etária para maiores de 12 anos, estão disponíveis online na Ticketline e na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.