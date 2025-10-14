Concerto de Improviso junta o 'Musical Happening' ao bandolinista Norberto Cruz no Teatro Baltazar Dias

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto de improviso com o grupo 'Musical Happening' e a participação especial do bandolinista Norberto Cruz, pelas 21 horas desta quarta-feira, 15 de Outubro, no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias.

O evento insere-se na programação regular da orquestra e propõe uma abordagem menos convencional à música erudita, através de momentos de improvisação e experimentalismo sonoro.

Em nota emitida, o director artístico da Orquestra Clássica da Madeira, Norberto Gomes, destaca que a proposta que “seria à partida inverosímil, por músicos de formação erudita”, tem-se revelado “um sucesso" dentro da programação da OCM, "não só pela qualidade e originalidade da proposta artística, assim como pela crescente adesão do público a este tipo de realizações musicais mais alternativas”.

O 'Musical Happening' é um projecto inicialmente concebido pelo contrabaixista Gábor Bolba e conta com a participação regular do percussionista Jorge Garcia. Para este concerto, junta-se ao grupo o bandolinista convidado Norberto Cruz.

O responsável pela OCM aponta que a presença pontual de diferentes músicos visa “conferir aos concertos sonoridades e efeitos sonoros especiais através das inúmeras possibilidades dos seus instrumentos”, acrescentando que "com um misto de improvisação e experimentalismo, todos os concertos são únicos em termos de formato, sonoridades e conteúdos, embalando o público em experiências singulares, fruto do usufruto de atmosferas novas e inesperadas de ambiências rítmicas e sonoras".

Norberto Cruz é músico, compositor e maestro, reconhecido internacionalmente como concertista de bandolim. Já se apresentou como solista em vários países europeus e na América do Sul, e é director artístico da Associação de Bandolins da Madeira desde 2008. É também o criador e responsável pelo Festival Internacional de Bandolim da Madeira.

No âmbito da componente formativa da Orquestra Clássica da Madeira, o concerto terá entrada gratuita para alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, mediante apresentação de cartão de estudante e sujeita à lotação da sala.

Norberto Gomes frisa ainda que a iniciativa representa “a ousadia e inovação na programação da temporada da OCM, o diversificar de propostas, e a possibilidade dada aos músicos de terem o seu espaço de criação musical e partilha com o público”. Para o responsável, esta dinâmica contribui para “fazer da orquestra, a sua orquestra”.

Os bilhetes estão disponíveis pelo valor de 10 euros, com descontos para crianças e jovens, através da plataforma Ticketline ou na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias.