Contagem de bastidores anima PSD Câmara de Lobos

Na sede do PSD em Câmara de Lobos estes momentos são de contas e animam. Com o encerramento das urnas e a contagem dos votos nas mesas de voto, os cálculos vão-se fazendo pelos membros do núcleo duro de Celso Bettencourt, o candidato a presidente da Câmara Municipal. Para já os primeiros números revelam em alguns locais um crescimento em relação ao escrutínio de há quatro anos.

Os apoiantes estão no piso superior, por agora são poucos. Começam a juntar-se para seguir a noite eleitoral e se for caso disso, fazer a festa. Entre os presentes está Pedro Coelho, ex-presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e actual deputado do PSD na Assembleia da República. Passou por cá e conta depois juntar-se ao partido no Funchal para acompanhar os resultados desta noite eleitoral na capital ao lado de Miguel Albuquerque.

Em Câmara de Lobos, Celso Bettencourt sai em vantagem, num concelho desde sempre laranja. A experiência autárquica na Junta de Freguesia e o contacto de proximidade da campanha ajudam a crer que será um bom resultado, acredita o candidato, que está a seguir de perto os números que vão chegando à sede, vindos dos representantes do partido nas 36 mesas de voto do concelho.