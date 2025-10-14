Teatro Municipal Baltazar Dias acolheu hoje Fórum ATOS

Realizou-se hoje, entre as 18 e as 20 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o Fórum ATOS, um encontro dedicado à reflexão sobre práticas culturais participativas e à promoção da colaboração entre pessoas e organizações no contexto da democracia cultural.

As sessões exploratórias do programa ATOS no Funchal, realizadas a 30 de Junho e 3 de Julho de 2025, envolveram cerca de 60 participantes de diversas áreas. Nesses encontros destacou-se a importância da escuta, do encontro e da colaboração como caminhos para fortalecer uma rede de trabalho mais articulada, participada e consequente, num território onde não faltam exemplos de compromisso e criatividade face aos desafios da participação cultural.

O Fórum contou com a presença de Henrique Amoedo (Dançando com a Diferença), cuja companhia, sediada no Funchal há quase 25 anos, é uma referência na área da inclusão e da dança contemporânea, e de Álvaro Gouveia, da empresa CEI (São João da Madeira), com experiência na implementação de sistemas colaborativos e de liderança partilhada. As suas intervenções deram eco à necessidade de criar espaços de encontro e colaboração entre diferentes sectores e territórios, potenciando o estabelecimento de objectivos comuns e o reforço do ecossistema cultural madeirense e funchalense.

O encontro teve curadoria e moderação de Elisabete Paiva, relato de Rodrigo Costa e apresentação de Catarina Faria e Sandra Nóbrega (Teatro Municipal Baltazar Dias), Luís Sousa Ferreira (Teatro Nacional D. Maria II) e Narcisa Costa (Fundação Calouste Gulbenkian).

A participação foi gratuita mediante inscrição e o evento esteve aberto ao público em geral.

O ATOS é uma iniciativa do Teatro Nacional D. Maria II e da Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, criada em 2023 com o objectivo de produzir conhecimento sobre práticas culturais e artísticas de participação, ampliar o impacto das iniciativas democráticas de cultura e promover políticas culturais sustentáveis.