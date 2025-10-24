Redução do abandono escolar é o grande motivo de contentamento

Jorge Carvalho destaca como motivo de contentamento, dos dez anos em que liderou a Secretaria da Educação, a redução do abandono escolar na Madeira. Passou de 25% em 2015, para 8% agora.

A afirmação foi do ex-secretário da Educação e presidente eleito da CMF, que, neste momento, lança o livro 'Educação, um compromisso de sucesso', no Liceu de Jaime Moniz.

O evento conta com muitas pessoas ligadas à Educação e com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O livro é também uma prestação de contas do trabalho realizado e resulta, em grande parte, do desafio lançado pelas pessoas que colaboraram de perto com Jorge Carvalho.

O ex-secretário destaca, ainda, o espírito de colaboração registado entre todos os intervenientes do sistema educativo, condição de sucesso.

Como momento mais difícil, foi apontada a gestão dos tempos da Covid-19.