Política, ensino, sociedade e futebol nos destaques da imprensa nacional

Público:

- "Ensino superior privado volta a crescer à boleia dos alunos estrangeiros"

- "Entrevista. 'Este livro não é só sobre um homem, é sobre um país'. João Miguel Tavares escreve a biografia de José Sócrates que ninguém quis fazer"

- "Prémio Camões. Por um dia, Ana Paula Tavares ficou 'sem palavras'"

- "Autarca de Paris. Anne Hidalgo não declarou guerra aos carros, mas ganhou-a"

- "PS diz 'sim' a Seguro. Mas estará o partido com ele?"

- "Protestos anti-Trump. Milhões nas ruas dos EUA e um grito: 'Não há reis na América'"

- "Avisos da banca. Preços das casas e pleno emprego no radar do risco bancário"

- "Menores migrantes. PSP mantém prática criticada pela actual ministra"

Jornal de Notícias:

- "Mais de metade das empresas sem planos anticorrupção"

- "Fernando vive na rua e quer voltar à prisão. Ex-recluso cumpriu pena de 13 anos e está em liberdade condicional, com 240 euros por mês"

- "Entrevista JN/TSF. 'Os portugueses estão a dar sinal de que querem estabilidade'. Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros"

- "Autárquicas. Câmaras forçadas a fazer acordos para governar. Oposição com mais mandatos em 72 municípios sem maioria"

- "Afurada. Travessia do Douro com procura que justifica manter serviço todo o ano"

- "Gavin Newsom. Paródia a Trump vale milhões de seguidores"

- "Vistos gold. Rússia no terceiro lugar das entradas"

- "50 anos. Lena d'Água sobe ao palco na Casa da Música"

- "Taça de Portugal. Celoricense 0-4 F. C. Porto. Dragão voa nas asas de Samu"

- "Sporting sofreu para vencer P. Ferreira no prolongamento"

- "Alpendorada, do Campeonato de Portugal, derrubou E. Amadora"

Correio da Manhã

- "Máfia brasileira ataca futebol português"

- "Bombeiros revoltados ameaçam deixar capacetes em São Bento"

- "P. Ferreira 2-3 Sporting. Leão sofre na capital do móvel"

- "Celoricense 0-4 FC Porto. Dragão dominador avança na taça"

- "Segurança Social. Almofada das pensões já tem dinheiro para dois anos"

- "Braga. Padre de 99 anos vítima de golpe de burlões"

- "Proposta prevê multa até 4000 euros por uso de burca"

- "Leis laborais. Precariedade afasta jovens da habitação"

- "Seixal. Seis toneladas de droga apanhadas ao lado de ETAR"

A Bola:

- "Taça de Portugal. P. Ferreira 2-3 Sporting. Sofrimento extra. Detentor do troféu vence no prolongamento com autogolo"

- "Rui Borges: 'Na taça não há jogos fáceis'"

- "Celoricense 0-4 FC Porto. Samu saiu do banco e brilhou com 'hat trick'"

- "Francesco Farioli: 'Jogadores regressaram das seleções com uma mentalidade fantástica'"

- "Alpendorada, Ac. Viseu e UD Leiria foram tomba-gigantes"

- "Entrevista A Bola. João Diogo Manteigas: 'Não vou aceitar resultados se vir ou souber de ilegalidades'"

- "Luta eleitoral no Benfica. Rui Costa: 'Não caí aqui de pára-quedas, não sou benfiquista de ocasião'"

- "Luís Filipe Vieira: 'Para o Benfica voltar a ganhar, tenho de lá estar'"

- "João Noronha Lopes: 'Qualquer lama que quisessem lançar contra mim bateu na trave'"

- "Arábia Saudita. Al Nassr goleia com três de Félix e golaço de Ronaldo"

- "Marco Silva em negociações com o Nottingham Forest"

O Jogo:

- "Taça de Portugal. Celoricense 0-4 FC Porto. Samu vezes três. Saído do banco, espanhol assina 'hat-trick' em apenas 11 minutos e desequilibra a festa em Barcelos"

- "Francesco Farioli: 'Jogo muito maduro e com humildade'"

- "P. Ferreira 2-3 Sporting (após prolongamento). Leão a suar na Mata. Equipa facilita no tempo regulamentar e só passa após trabalho extra"

- "Rui Borges: 'Conseguimos manter a calma'"

- "Taça de Portugal. Alpendorada protagoniza a maior surpresa. Gil, Alverca e Estrela ficam pelo caminho. Bragança 0-1 Braga. Fornos de Algodres 0-7 Aves SAD. Leiria 2-2 Alverca (4-2 nas gp). Rebordelo 1-3 Nacional. S. João Ver 0-3 Famalicão. Espinho 0-0 Santa Clara (2-.4 nas gp). Portimonense 1-2 Arouca. Viseu 2-1 Gil Vicente. Alpendorada 3-1 E. Amadora"

- "Benfica. 'É preciso ganhar à Benfica'. Martim Mayer quer recuperar a identidade do clube"

- "Rui Costa esteve em quatro Casas. 'O que prometo vou cumprir'"

Record

- "P. Ferreira 2-3 Sporting. Trabalhos forçados. Leão teve de ir a prolongamento"

- "'Criámos um caudal enorme' [Rui Borges]"

- "Celoricense 0-4 FC Porto. Samu entra de rompante"

- "Três tomba-gigantes"

- "'FC Porto e Benfica tiveram influência na arbitragem' -- Entrevista com Soares Franco"

- "Benfica. Ríos treina na folga"

- "Al Nassar 5-1 Al Fateh. Três de Félix e um de Ronaldo"

- "Basquetebol. Feridas do Dérbi curadas -- FC Porto 76-82 Sporting"