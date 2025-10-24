 DNOTICIAS.PT
Polícia deteve 11 condutores embriagados na Madeira na última semana

A Polícia de Segurança Pública deteve, na última semana, 11 condutores por condução sob efeito de álcool na Madeira.

Entre os dias 17 e 23 Outubro, houve também registo de 58 acidentes de viação, que provocaram 28 feridos ligeiros.

A PSP destaca neste período 37 colisões, 12 despistes, cinco atropelamentos e quatro acidentes não especificados.

