Polícia deteve 11 condutores embriagados na Madeira na última semana
A Polícia de Segurança Pública deteve, na última semana, 11 condutores por condução sob efeito de álcool na Madeira.
Entre os dias 17 e 23 Outubro, houve também registo de 58 acidentes de viação, que provocaram 28 feridos ligeiros.
A PSP destaca neste período 37 colisões, 12 despistes, cinco atropelamentos e quatro acidentes não especificados.
