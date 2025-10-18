Capotamento em São Vicente deixa condutor com ferimentos ligeiros
Um veículo ligeiro capotou, há pouco, na Via Expresso em São Vicente, deixando o condutor com ferimentos ligeiros.
O socorro ao sinistrado foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de São Vicente, que realizou o seu transporte até ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
