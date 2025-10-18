11.ª edição do EcoTrail Funchal – Madeira Island vai hoje para a estrada

A 11.ª edição do Ecotrail Funchal Madeira 2025 vai este sábado, 18 de Outubro, para a estrada. Em prova estarão cerca de 400 atletas de diversas nacionalidades.

O evento, promovido pela Empresa DIÁRIO de Notícias da Madeira e a Câmara Municipal do Funchal, decorre entre hoje e domingo, apresentando quatro percursos de diferentes distâncias e níveis de exigência, nomeadamente 60 km (2.480 m D+); 45 km (1.872 m D+); 30 km (1.138 m D+) e 15 km (578 m D+), contando ainda com a Kids Race, prova destinada aos mais jovens, promovendo a prática desportiva e o contacto com a natureza desde cedo.

A competição destaca-se pela sua ligação entre o desporto e a natureza, promovendo a sustentabilidade e a conscientização ambiental, afirmando-se como uma das provas de referência no calendário regional e internacional de trail running.

Programa de hoje:

6 horas - Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 60km (Largo da Restauração).

Concentração a partir das 05h30.

7h30 - Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 45km (Estádio da Madeira).

Concentração na partida a partir das 07h00. Saída do autocarro (centro do Funchal, junto ao Palácio de São Lourenço) às 05h00.

9 horas - Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 30km (Parque Ecológico do Funchal).

Concentração na partida a partir das 08h30. Saída do autocarro (centro do Funchal, junto ao Palácio de São Lourenço) às 07h30.

11 horas - Início da partida Ecotrail Funchal Madeira 15km (Pico dos Barcelos, Santo António).

Concentração na partida a partir das 10h15. Saída do autocarro (centro do Funchal, junto ao Palácio de São Lourenço) às 10h00. Atenção: O transporte tem de ser solicitado no momento do check-in. Os horários do transporte poderão sofrer alterações em função do número de atletas a transportar.

20h30 - Entrega de Prémios (Largo da Restauração).

Outros acontecimentos que marcam este que é o ducentésimo nonagésimo segundo dia do ano, em que faltam 74 dias para o fim de 2025:

- Das 9 às 16 horas - 1.ª edição do Congresso Médico da Madeira – Saúde Atlântica com o tema 'Conversando sobre... Neoplasias do Trato Gastrointestinal' no Colégio dos Jesuítas do Funchal;

- Das 9 às 18 goras - III Jornadas CRESCER sobre o tema 'Da Infância à Adolescência' no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, com a presença da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, pelas 12h45;

- Entre as 9 e as 19 horas - 100 Milhas - Historic Rally 2025, organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira percorre cerca de 160 km pelas estradas de Santa Cruz e Machico;

- 10h30 - O PSD Madeira promove uma iniciativa, no âmbito da Prorrogação do Regime Aplicável às Entidades Licenciadas para Operar na Zona Franca da Madeira no edifício da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM), na Rua da Mouraria Edifício SDM, 9, 1.º;

- 10h30 - Evento de expansão nacional do projecto Sexto Sentido promovido pela Kaizen Gaming, empresa mãe da marca Betano, no Jardim Almirante Reis;

- 11 horas - Mostra de Medicina Veterinária (MoMedVet) no Forum Madeira;

- 11 horas - Jogo da Taça de Portugal Rebordelo - Nacional no Estádio Municipal de Vinhais;

- Das 11 às 20h30 - 11.ª Edição do Ecotrail - Funchal-Madeira Island;

- 12h05 - X Rampa Sporting Club Santacruzense,

- Das 15 às 17 horas - 8.ª Concentração de Escolas - Estreito de Câmara de Lobos no Vila Galé;

- 18 horas - Abertura oficial da 5.ª Edição de Sopas com História no Largo de Nossa Senhora do Bom Caminho, na Ribeira de Machico;

- 19 horas - A companhia Dançando com a Diferença promove o Ciclo da (In)Visibilidade no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira;

- 19 horas - Concerto 'Vozes de Maria', com os coros Infantil, Juvenil e Ninfas do Atlântico do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.º Luiz Peter Clode, na Igreja de São João Evangelista;

- Das 20h30 às 2 horas - Feira do Mar e do Pescador no Caniçal;

- 21h30 - Comemorações do 50.º aniversário da Autonomia da RAM com um concerto de Cuca Roseta e a Orquestra Clássica da Madeira no Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos – Marcos Freitas.

Principais acontecimentos registados a 18 de Outubro, Dia Nacional dos Bens Culturais da Igreja, Dia Internacional da Preguiça, Dia Internacional da Arqueologia, Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, Dia Mundial da Menopausa e Dia Nacional de Luta Contra a Dor:

1830 - Na regência de D. Pedro IV, por decreto da Junta Governativa da ilha Terceira, é substituída a bandeira, até então integralmente branca, pela bandeira azul-branca.

1867 - Os Estados Unidos da América (EUA) tomam posse do Alasca.

1868 - É fundada a Associação dos Bombeiros Voluntários de Lisboa.

1910 - Após a implantação da República, os títulos nobiliárquicos são abolidos em Portugal.

1914 - Inauguração da tração elétrica em Braga.

1922 - É criada em Inglaterra a estação privada Broadcasting Company, Ltd., que em 1927 dá lugar à British Broadcasting Corporation (BBC).

1936 - Parte de Lisboa o paquete Luanda com os primeiros prisioneiros políticos para o campo de concentração do Tarrafal. Atinge a ilha de Santiago, em Cabo Verde, a 29 de outubro.

1959 - 1.ª edição do Telejornal da Rádio e Televisão de Portugal (RTP), apresentado pelo jornalista do Diário de Notícias Mário Pires.

1963 - É lançada a "Operação Três Mosqueteiros" com paraquedistas no norte de Angola.

1974 - A União Soviética (URSS) e o Egito concordam em apoiar a constituição de um Estado Palestiniano.

1978 - O Presidente dos Estados Unidos, James Carter, dá luz verde à construção dos elementos fundamentais da bomba de neutrões, mas adia o seu fabrico e montagem.

1982 - A resistência afegã acusa a União Soviética do uso de armas químicas.

1984 - O Presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, recebe o atleta português Carlos Lopes, campeão olímpico da Maratona, na Casa Branca, em Washington DC.

1987 - O Conselho Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) elege o espanhol Frederico Maior para diretor-geral.

1988 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao francês Maurice Alais, pelas suas contribuições pioneiras para a teoria dos mercados e utilização eficiente de recursos.

1989 - Erich Honecker demite-se da Presidência da República Democrática Alemã (RDA).

1991 - Oito, Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguízia, Rússia, Turquemenistão, Uzbequistão e Tajiquistão, das doze repúblicas soviéticas assinam o tratado da Comunidade Económica.

1997 - É inaugurado o Museu Guggenheim, em Bilbau, Espanha.

1999 - A Indonésia aceita os resultados do referendo de 30 de agosto em Timor-Leste e anula o decreto de anexação do território.

2001 - O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, estabelecido pelo Parlamento Europeu, é atribuído ao bispo de Lubango, Angola, Zacarias Camuenho.

2002 - O poeta português Casimiro de Brito recebe o prémio internacional Leopold Senghor.

2004 - O romance "Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo", de António Lobo Antunes, é distinguido com o Prémio Fernando Namora.

2006 - O grupo interministerial que investigou alegados voos da CIA (Agência Central de Inteligência, serviços secretos norte-americanos) conclui não haver indícios de qualquer ilegalidade cometida em Portugal.

2007 - Mais de 200 mil pessoas participam, em Lisboa, numa manifestação nacional convocada pela CGTP, em protesto contra a situação económica e social do país e as políticas europeias. A manifestação decorre no mesmo dia da Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), também em Lisboa.

2008 - Duzentas e cinquenta ocorrências, 200 das quais em habitações, é o balanço das fortes chuvas registadas durante a tarde em Lisboa, que atingiu em algumas zonas 26 litros por metro quadrado.

2011 - João Ricardo Pedro torna-se o primeiro português a ser distinguido com o Prémio LeYa, pelo romance inédito "O teu rosto será o último".

2015 - O atleta do Benfica João Pereira vence o triatlo de Antalya, na Turquia, conquistando o primeiro triunfo da carreira numa prova da Taça do Mundo da modalidade.

2017 - O contrato de venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star é assinado, em Lisboa, pelo representante do Fundo de Resolução (até então único acionista do Novo Banco), Máximo dos Santos, o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e o diretor-geral da Lone Star, Donald Quintin, concretizando assim a alienação do banco a privados três anos depois da resolução do Banco Espírito Santo (BES).

2019 - O ex-presidente do Governo Regional da Catalunha, Carles Puigdemont, apresenta-se voluntariamente às autoridades belgas na sequência do mandado de detenção emitido pelo Tribunal Supremo de Espanha.

2023 - O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, promete, no início de um encontro com o Presidente norte-americano, Joe Biden, em Telavive, que Israel fará tudo o que lhe for possível para evitar mais vítimas civis na guerra que trava com o grupo islamita Hamas.

2024 - A coordenadora da Equipa de Missão Évora_27, Paula Mota Garcia, demite-se do projeto Capital Europeia da Cultura, que decorre em 2027.

Pensamento do dia: