14% das casas na Madeira são vendidas em menos de uma semana

Se em Portugal, cerca de 12% das casas à venda em Portugal em Setembro foram vendidas num prazo inferior a sete dias, segundo uma análise do idealista, o marketplace imobiliário líder no sul da Europa, calcula que na Madeira essa percentagem seja maior, mais precisamente 14%, só superada pelo distrito do Porto.

"A análise revela que, além destas 'vendas expresso', 21% das casas foram vendidas entre uma semana e um mês, 26% entre um e três meses, 35% entre três meses e um ano, e 6% permaneceram no mercado por mais de um ano", isto na média nacional, uma vez que na Madeira, pela mesma ordem de saída, outros 14% são vendidos entre 1 semana e 1 mês, 21% entre 1 e 3 meses, 43% entre 3 meses e um ano e apenas 8% ficam mais de um ano à espera de serem vendidas.

Entre as capitais de distrito e regiões autónomas, "Faro destaca-se com 21% dos imóveis vendidos em menos de uma semana. Seguem-se Évora (15%), Santarém (14%), Funchal (13%), Aveiro (12%) e Coimbra (12%)", refere o idealista. "Com valores abaixo desta média surgem Porto (10%), Braga (9%), Vila Real (9%), Viana do Castelo (8%), Setúbal (7%), Castelo Branco (6%), Leiria (6%), Lisboa (6%), Ponta Delgada (6%) e Viseu (6%)". E acrescenta: "Os mercados onde se registaram menos 'vendas expresso' foram Beja (5%), Guarda (5%) e Bragança (4%). Em Portalegre, nenhuma casa foi vendida neste curto espaço de tempo."

No caso da capital madeirense, além das 'vendas expresso', 16% das casas à venda entre 1 semana e 1 mês, 17% ficam 1 a 3 meses para serem vendidas, 45% (já é quase metade) ficam entre 3 meses e um ano e, por fim, 9% ficam mais de um ano.

"Ao analisar por distritos e ilhas, o comportamento do mercado é ligeiramente diferente", diz o portal. "O Porto surge no topo com 15% das casas vendidas em menos de 7 dias, seguido da ilha da Madeira (14%) e de Faro (12%)" e "logo depois aparecem Aveiro (11%), ilha de São Miguel (10%), Braga (9%), Castelo Branco (9%), Coimbra (9%) e Lisboa (9%). Com percentagens mais baixas encontram-se Santarém (8%), Évora (8%), Setúbal (8%), Portalegre (7%), Viana do Castelo (7%) e Vila Real (7%). No fundo da tabela estão Leiria (6%), Viseu (6%), Beja (5%), Bragança (5%) e Guarda (5%)", conclui.