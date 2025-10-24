Última semana para participar no Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora

A Câmara Municipal do Funchal lembra que esta é a última semana para a entrega de candidaturas ao Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora, cuja data limite termina na próxima sexta-feira, 31 de Outubro.

A iniciativa, que homenageia a escritora e professora Maria Aurora Augusta Figueiredo Carvalho Homem (1937-2010), procura incentivar o gosto pela leitura, a escrita criativa e a valorização da Língua Portuguesa entre os mais jovens.

O concurso destina-se a crianças e jovens do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário dos estabelecimentos de ensino do concelho do Funchal. Os participantes podem concorrer nas modalidades de prosa e poesia, apresentando textos individuais, inéditos e escritos em língua portuguesa, com tema livre.

As candidaturas devem ser submetidas em formato digital (PDF não editável), acompanhadas do respetivo boletim de candidatura, e enviadas para o e-mail [email protected], com o assunto 'Concurso Literário Municipal Infantojuvenil Maria Aurora'.

Os trabalhos serão avaliados por um júri designado pela Câmara Municipal do Funchal, segundo critérios de criatividade, originalidade, clareza e coerência textual. Os vencedores receberão vales para material escolar, packs de livros editados pelo Município e terão os seus textos publicados.

Para além dos prémios individuais, será também atribuído o Prémio Escola, no valor de 300 euros em material escolar, à instituição que apresentar o maior número de trabalhos premiados. Por esse motivo, é fundamental que as escolas e os professores incentivem a participação dos alunos, promovendo a criatividade e o envolvimento literário nas suas comunidades educativas.

Com esta iniciativa, o Município do Funchal reforça o seu compromisso com a promoção da leitura, da escrita e da criatividade literária, ao mesmo tempo que presta homenagem a Maria Aurora, uma das mais marcantes figuras da cultura madeirense, reconhecida pela sua dedicação à educação e à divulgação literária.

Os interessados têm até sexta-feira, 31 de Outubro, para submeter os seus trabalhos. Para mais informações e consulta do regulamento completo, consulte o site: https://cultura.funchal.pt/concursomariaaurora/.