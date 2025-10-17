Uma vítima mortal e 28 feridos em 69 acidentes nas estradas madeirenses

Um total de 69 acidentes é o balanço da sinistralidade rodoviária verificada na última semana, no período compreendido entre os dias 10 e 16 de Outubro acaba de revelar, através de comunicado, o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira.

Deste número de sinistros resultaram uma vítima mortal, num acidente em Santana, e mais 28 feridos ligeiros (10 no Funchal, 7 em Câmara de Lobos, 2 na Ribeira Brava, 2 em Santana, 3 em Santa Cruz e 2 no Porto Santo).

A grande maioria dos referidos acidentes de viação foram colisões (54), seguindo-se os despistes (16), e outros não especificados (6). Há ainda a registar um atropelamento.

No mesmo período, no âmbito das várias operações de fiscalização, a PSP também deteve 14 pessoas, pelos seguintes crimes rodoviários: condução de veículo em estado de embriaguez (15), condução de veículo sem habilitação legal (1)