PJ deteve suspeito de homicídio de turista americano em Cascais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve o suspeito do homicídio do turista americano em Cascais e de tentativa de homicídio de outro, com recurso a uma faca, na sequência de uma altercação na rua, adiantou esta polícia.

"Após intensa e ininterrupta ação de investigação iniciada logo após o conhecimento da prática dos crimes, a Policia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, identificou localizou e deteve, com base em suporte probatório de natureza testemunhal, documental e pericial obtido, um homem de 23 anos, fortemente indiciado da prática de dois crimes de homicídio, um na forma consumada e outro na forma tentada, ambos praticados com uso de arma branca, ocorridos na madrugada de hoje", adiantou a PJ em comunicado.

As duas vítimas, uma das quais morreu na sequência dos ferimentos, foram abordadas numa rua de Cascais, tendo ocorrido "uma altercação que se gerou por motivos aparentemente fúteis, entre o agressor e as duas vítimas, inicialmente apenas de forma verbal e depois com agressões físicas, que motivaram o arguido agora localizado e detido a fazer uso de uma arma branca que mantinha guardada no interior do veículo automóvel que utilizava, para atingir com gravidade as duas vítimas".

A vítima mortal morreu no local e o cidadão que sofreu ferimentos graves foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde permanece internado, "em estado grave, mas estável".

Segundo a PJ, "após as agressões, o agressor ausentou-se do local de forma rápida de modo a não ser intercetado pelas autoridades policiais entretanto acionadas para o local".

O suspeito detido será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Segundo a PSP, que acorreu ao local após o alerta dado pelas 03:16 da madrugada de hoje, o homem que ficou ferido explicou que, quando se dirigia para o alojamento local onde estava a dormir, foi abordado por três homens que "em jeito de provocação, tentaram tocar no chapéu que a vítima usava".

Chamados à atenção, o turista de 34 anos acabou por ser agredido com três murros na cara e, depois disto, telefonou a um amigo que se encontrava perto. "Instantes depois, compareceu no local o seu amigo, iniciando-se uma altercação verbal entre estes e os três suspeitos", explicou a PSP em comunicado.

Um dos suspeitos terá usado uma arma branca para provocar vários golpes nas duas vítimas, sendo que o homem que acabou por morrer foi esfaqueado nas costas, braços e cara.

Depois das agressões, os três homens terão fugido num carro que se encontrava perto do local.

A morte do turista americano tinha sido avançada hoje pelo Correio da Manhã, adiantando que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tentou reanimá-lo, mas os golpes eram profundos e em zonas vitais.