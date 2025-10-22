Campeões decidem-se na última prova do Troféu de Karting da Madeira 2025
O Troféu de Karting da Madeira – Perfection Motorsport 2025 chega ao fim este fim-de-semana com o Circuito Faial 5, a quinta e última prova da temporada, marcada para os dias 26 e 27 de Outubro no Kartódromo do Faial. Com todos os títulos ainda em aberto, a emoção promete ser máxima.
Destaques vão para Bernardo Sequeira, líder isolado na Micro Academy, e para o duelo aceso entre Diego Teixeira e Thiago Carvalhais na Micro Max. Na Mini Max, quatro pilotos estão separados por menos de 30 pontos, enquanto Afonso Silva tenta segurar a liderança confortável na Júnior Max. Já na Sénior Max, João Dinis enfrenta forte pressão de Martim Meneses e outros nomes experientes.
João Bazenga surge como favorito em duas frentes: invicto na Sénior Max Master e líder na DD2 Max, onde António Santos e Moriano de Canha prometem dar luta. Na DD2 Master, Rui Vieira e João Dias disputam o título após a ausência de Luís Escórcio.
As finais decorrem no domingo, a partir das 14h30, com transmissão em directo no canal 'Na Minha Terra TV' e redes sociais da AKM. A entrada é gratuita.