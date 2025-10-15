Autarquia de Câmara de Lobos adquire nova viatura equipada com grua de 20 metros

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos reforçou os meios ao dispor dos seus serviços operacionais com a aquisição de uma nova viatura equipada com grua de 20 metros, num investimento de 115 mil euros que permitirá uma intervenção mais rápida, segura e autónoma em diversos trabalhos em altura, como podas, montagens e reparações elétricas.

Segundo nota à imprensa, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos revela que "procedeu à aquisição de uma nova viatura para o seu parque automóvel, reforçando a capacidade de intervenção dos serviços operacionais municipais".



"Trata-se de um veículo dotado de uma grua com alcance de 20 metros de altura, que permitirá executar, com maior rapidez, segurança e eficiência, diversos trabalhos em altura, desde operações de poda de árvores e manutenção de espaços verdes, à montagem de equipamentos para eventos e à realização de trabalhos de electricidade", explica.

Diz ainda que "a nova viatura vem responder a uma necessidade identificada pelos serviços, permitindo uma maior autonomia nas intervenções e reduzindo a dependência de meios externos para tarefas especializadas".

"Com um investimento global, suportado pelo orçamento municipal, de cerca de 115 mil euros, esta aquisição integra-se na estratégia de modernização e valorização dos meios operacionais do Município, assegurando melhores condições de trabalho às equipas e uma resposta mais célere às necessidades da população", sustenta a mesma nota.

A presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, destacou que “este investimento traduz a aposta contínua na modernização dos serviços municipais e na valorização do trabalho das nossas equipas operacionais".

"Queremos que os nossos trabalhadores disponham dos melhores meios para desempenhar as suas funções com segurança e eficiência, prestando um serviço de qualidade à comunidade”, concluiu.