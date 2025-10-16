Alteração do local do concerto com Cuca Roseta em Câmara de Lobos

O concerto concelhio dos 50 Anos da Autonomia, com Cuca Roseta, inicialmente previsto para este sábado, 18 de Outubro, na baía de Câmara de Lobos, será realizado no Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos – Marcos Freitas, a partir das 21h30.

A organização explica que a mudança de local deve-se à instabilidade das condições climáticas e tem como garantir "a segurança e o conforto de todos os presentes".

O espectáculo contará com a actuação da Orquestra Clássica da Madeira, que subirá ao palco acompanhada pela reconhecida fadista, sob a direcção do maestro convidado Francisco Loreto. O programa inclui obras com arranjos do compositor Marino de Freitas, e tem direcção artística de Norberto Gomes.

A ANSA – Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade gestora e dinamizadora da Orquestra Clássica da Madeira, convida todos a participar nestas comemorações dos 50 Anos da Autonomia da nossa Região.

As portas abrem às 20h30, e a entrada é gratuita.