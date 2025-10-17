Pode faltar água em Câmara de Lobos na segunda-feira

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa, em nota enviada, que no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água no concelho de Câmara de Lobos que visam diminuir as perdas de água, poderão ocorrer, pontualmente, interrupções/condicionamentos no abastecimento de água potável.

Assim, na próxima segunda-feira, dia 20 de Outubro, entre as 9h30 e as 12h3, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos na zona do Cabo do Podão, Casa Caída, Castelejo e Fontes e na freguesia do Jardim da Serra na zona do Cabo Podão poderá faltar água.

"A ARM empenhará todos os esforços para minimizar os impactos destas intervenções e pede a compreensão da população pela eventualidade dos incómodos causados", refere.