Obrigado Câmara de Lobos

As eleições autárquicas de 12 de Outubro de 2025 foram, para mim e para todos os câmara-lobenses, um momento de afirmação e de profunda responsabilidade. Pela primeira vez em muitos anos, o concelho viveu uma mobilização tão expressiva. Mais de 52 por cento dos eleitores participaram neste ato democrático. Foram quase 17 mil cidadãos que se levantaram, votaram e decidiram o rumo do nosso futuro.

Essa participação massiva é o maior sinal de vitalidade democrática que poderíamos receber. É a prova de que Câmara de Lobos está viva, atenta, exigente e confiante. Esta expressão não é apenas um número. É a voz de um povo que acredita na política de proximidade, na seriedade das causas e no valor do trabalho feito com as pessoas e para as pessoas. Para todos. Tem sido assim desde que estou na Junta de Freguesia. E será assim logo que iniciar o meu mandato. Não duvidem.

O resultado desta eleição reforça essa confiança. Dá-me força. Com 60,16 por cento dos votos, ultrapassámos a fasquia dos dez mil eleitores que escolheram o nosso projeto, nunca o atingimos em eleições autárquicas, e sei bem que para alguns custa ouvir isto. Como eu sei… Mas é a vida! Para esses dizer-lhes que, em 2021, o PSD havia obtido 9.845 votos; quatro anos depois, crescemos, consolidamos e confirmamos a hegemonia com 10.310 votos. Um caminho de estabilidade, mas também de renovação.

Mas mesmo assim, reafirmo: esta vitória é de todos. É do povo de Câmara de Lobos que acreditou, participou e fez parte de uma campanha feita de suor. Foram semanas intensas, em que percorremos freguesia a freguesia, descemos veredas e subimos escadas, ouvimos e falamos com centenas de famílias, registamos sugestões, críticas e muitos sonhos. Foi uma campanha de proximidade, sem filtros nem distâncias, feita com verdade, julgo até com alma.

A confiança que me foi depositada não é um privilégio, é uma obrigação. E é com humildade e determinação que a assumo, mas também tenho plena consciência de que este resultado que agora me dá um mandato reforçado, exige mais. Exige mais trabalho e mais dedicação. Exige uma visão clara do que queremos para o futuro. É por isso que Câmara de Lobos vai entrar num novo ciclo político, assente num modelo de investimento de proximidade. Vamos continuar a apostar nas pessoas, nas famílias, nas associações e nas freguesias. Vamos investir no espaço público, na habitação, na mobilidade, no desenvolvimento social e económico, sem esquecer o que nos define: a solidariedade.

O desafio que agora se inicia é o de provar, com trabalho e resultados, que valeu a pena acreditar. A confiança popular não se retribui com palavras, retribui-se com ação. É isso que pretendo fazer desde o primeiro dia. Trabalhar com todas as forças vivas do concelho, ouvir todos, unir esforços e colocar Câmara de Lobos no caminho de um desenvolvimento equilibrado.

Hoje, mais do que um resultado, celebro uma responsabilidade. A de servir todos, com transparência, com empenho e com verdade. É com essa atitude que encaro o futuro e é com esse espírito que trabalharei para honrar cada voto. E eu prometo estar à altura dessa confiança, todos os dias, em cada ato.

Obrigado!