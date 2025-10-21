Município de Câmara de Lobos assinala Dia Municipal para a Igualdade

O Município de Câmara de Lobos assinala o Dia Municipal para a Igualdade, no próximo dia 24 de Outubro, em colaboração com a Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais e com a UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta, através de um programa de actividades dirigido a crianças e ao público em geral.

Segundo nota à imprensa, "o programa, idealizado pela autarquia, para assinalar o Dia Municipal para a Igualdade, inclui um peddy paper, duas acções de sensibilização e uma exposição intitulada 'Evolução dos Direitos das Mulheres e dos Direitos Humanos', patente na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, entre 22 e 24 de Outubro".

Acrescenta que "o peddy paper 'Missão Igualdade', destinado a crianças dos 6 aos 12 anos, tem como objectivo promover valores como a igualdade, o respeito pela diferença, a cooperação e a empatia". E prossegue: "Através da construção de um puzzle interactivo, pretende proporcionar uma experiência lúdica e educativa, incentivando a participação ativa e colaborativa das crianças".

De acordo com a mesma nota, "as boas práticas do Município de Câmara de Lobos na promoção da igualdade, cidadania e não discriminação têm vindo a ser reconhecidas, desde 2016, com a Menção Honrosa 'Viver em Igualdade', atribuída pela Comissão Nacional para a Cidadania e a Igualdade de Género".

Refere também que, "no âmbito do seu Plano de Acção para a Coesão Social, o município integra 10 medidas específicas na área da Igualdade, Cidadania Activa e Combate à Violência Doméstica, entre as quais se destacam o incentivo à participação das mulheres na vida política e a promoção de acções de sensibilização, exposições, encontros e debates junto da comunidade".

A presidente da Câmara Municipal, Sónia Pereira, destaca que “a igualdade não se ensina apenas com palavras, constrói-se através de exemplos e experiências concretas".

"Queremos que as crianças percebam, desde cedo, que o respeito, a cooperação e a empatia são valores essenciais para viver em sociedade. Estas iniciativas são uma forma simples, mas poderosa, de cultivar essa consciência colectiva", salientou.