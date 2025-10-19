Rubina Leal congratula Bernardo Pereira pela conquista do Campeonato do Mundo

A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, congratula o jovem atleta madeirense Bernardo Pereira "pela conquista do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar Sub-23, alcançada hoje em Durban, na África do Sul", enaltecendo "o feito desportivo que volta a projetar o nome da Madeira no panorama internacional".

Bernardo Pereira é campeão do Mundo de canoagem O madeirense Bernardo Pereira sagrou-se esta manhã campeão do Mundo de canoagem, na variante de mar.

Em nota nota à imprensa, Rubina Leal "destaca o trabalho, o empenho e a dedicação que o jovem canonista tem vindo a demonstrar ao longo do seu percurso, considerando que conquistas desta dimensão representam um exemplo inspirador para toda a juventude madeirense".

A presidente da Assembleia Legislativa endereça ainda "felicitações ao atleta, à sua equipa técnica e à família", sublinhando que esta vitória “é motivo de grande orgulho para todas as madeirenses e madeirenses", e reforça "a importância do apoio à formação e ao desenvolvimento desportivo na Região".