Bernardo Pereira é campeão do Mundo de canoagem
O madeirense Bernardo Pereira sagrou-se esta manhã campeão do Mundo de canoagem, na variante de mar.
O atleta do Clube Naval da Calheta fez ‘erguer’ a bandeira portuguesa na edição de 2025 do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar que está a ter lugar em Durban, na África do Sul, sagrando-se campeão do Mundo na categoria de sub-23, e ainda alcançado o título de vice-campeão absoluto no sector masculino.
Depois da medalha de prata no Mundial de 2024, que teve como palco o mar da Madeira, Bernardo festejou o ouro, no escalão sub-23, com o tempo de 2:06.15 horas, e ficando a pouco mais de um minuto do campeão mundial absoluto, o australiano Cory Hill que fez a prova com a marca de 2:05.22.