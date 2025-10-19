PSD apresenta voto de congratulação ao atleta madeirense Bernardo Pereira

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira deu entrada, esta tarde, com um voto de congratulação, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, ao atleta Bernardo Pereira, pelo título de Campeão do Campeonato do Mundo de Canoagem de Mar, na categoria Sub-23.

Bernardo Pereira é campeão do Mundo de canoagem O madeirense Bernardo Pereira sagrou-se esta manhã campeão do Mundo de canoagem, na variante de mar.

"A prova que decorreu na África do Sul, mais concretamente em Durban, contando com a participação de cerca de 500 atletas oriundos de 30 países distintos, representou, para o atleta madeirense, mais uma conquista histórica a juntar ao percurso desportivo carregado de prestígio e valor que o madeirense tem construído", indica nota à imprensa.

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira refere que "Bernardo Pereira tem percorrido um trajecto pautado por disciplina, estoicismo e rigor, evidenciando uma maturidade competitiva admirável face ao panorama desportivo". E prossegue: "A vitória agora obtida sucede a resultados de elevado mérito – entre os quais a medalha de prata no Mundial de 2024, realizado na Madeira, e a conquista recente da 6ª edição do Madeira Ocean Challenge 2025 e a Taça de Portugal de Canoagem de Mar 2025 –, sinalizando uma progressão consistente, sustentada por um ecossistema desportivo regional que valoriza a formação e semeia uma cultura de exigência própria dos vencedores".

A mesma nota diz ainda que "esta conquista alcançada distingue o atleta e o seu clube, honra o desporto regional e representa um profundo orgulho para toda a Região Autónoma da Madeira – pelo exemplo paradigmático de resiliência, ambição e serviço ao bem comum através do desporto".