Greve fecha 10 escolas na Madeira e Porto Santo

A greve nacional da Administração Pública, que se realiza esta sexta-feira, levou ao encerramento de várias escolas na Região Autónoma da Madeira.

Segundo dados actualizados pelo Sindicato dos Professores da Madeira, são 10 estabelecimentos totalmente afectados por esta paralisação geral na função pública. Fora este número, existem ainda outras unidades que estão a funcionar a "meio gás".

No concelho do Funchal estão fechadas as escolas EB1/PE Visconde Cacongo, EB1/PE da Ajuda, EB1/PE da Pena, e a EB1/PE do Areeiro e Lombada.

Por sua vez, em Câmara de Lobos, são a EB1/PE do Rancho e Caldeira, a EB1/PE da Quinta Grande e o edifício do Curral das Freiras da Escola de Santo António.

Em Santa Cruz encontra-se encerrada a EB1/PE da Assomada, enquanto no concelho da Calheta está sem actividade a EB1/PE do Estreito da Calheta.

Por fim, no Porto Santo, encontra-se encerrado o edifício do Campo de Baixo da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche.

Já esta manhã, Francisco Oliveira, responsável do sindicato, indicava que a adesão dos professores não está tão elevada quanto a dos assistentes operacionais, o que é esperado. "É normal, porque estamos na expectativa de que, no dia 1 de Janeiro, sejam resolvidos vários problemas da carreira docente a nível nacional. No entanto, estamos preocupados com o atraso nas negociações, que implicam a intervenção da Assembleia Legislativa Regional e certos procedimentos a cumprir", afirmou.