Aviões divergidos para Lisboa e Porto Santo

O mau tempo esta de volta com chuva e algum vento de sul, que já está a prejudicar alguns voos para a Madeira.

Depois de tentar o Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, uma aeronave da companhia aérea Transavia, vindo do Porto, optou por aterrar na 'ilha dourada'. Deverá ficar na placa do aeroporto do Porto Santo, até que haja uma 'aberta' em Santa Cruz.

Mais aviões estão tentar aterrar no aeroporto na Madeira, mas as condições atmosféricas ainda estão instáveis.

Um avião já voltou para trás. Trata-se do voo da Easyjet que vinha de Lisboa. Outro voo da TAP, proveniente do Porto também foi divergido.

O avião-cargueiro que também vem de Lisboa não conseguiu ainda fazer-se à pista, estando como outros dois voos que ainda aguardam por novidades, continuam às voltas na zona da 'Travessa'.

Além de um voo da easyJet que vinha de Lisboa e aterrou pelas 8h00, só há poucos minutos, perto das 10h00 aterrou mais um avião, desta feita da jet2, vindo de Londres.