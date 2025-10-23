Turismo escandinavo continua em alta no Porto Santo

O turismo escandinavo está bem implementado na ilha do Porto Santo, há já alguns anos, e impulsionados pelo grupo Vila Baleira e pela agência Bendix, os dinamarqueses e alguns suecos têm dinamizado a economia local e no meio desportivo têm igualmente contribuído e muito para o seu desenvovimento.

A maioria dos dinamarqueses no campo desportivo vêm para ao Porto Santo, para jogar golfe, enchendo quase todo dia o Porto Santo Golfe. No entanto, de ano para ano, o turismo nórdico já opta, também por outras modalidades, como seja o ténis ou mesmo o Padel, nos recintos do Hotel Vila Baleira e no Porto Santo Raket Center.

Mas os turistas escandinavos são curiosos, por isso saem dos hotéis, vão conhecer outro atractivos que o Porto Santo tem para lhes oferecer como seja caminhadas pelos trilhos das montanhas da ilha, passeios de jeeps, bicicletas e mesmo de motos.

Escusado será dizer que este tipo turismo procura o Porto Santo, porque a ilha tem um bom clima, com boas temperaturas logo adoram a praia, mergulhando nas águas límpidas da ilha dourada.

No que respeita à restauração este tipo de turismo também gosta de conhecer a gastronomia local, e vão comer fora dos hotéis, para conhecer os restaurantes locais, dando o seu contributo a economia local.

Muitos dos turistas escandinavos já vêm de férias ao Porto Santo, pela segunda ou mesmo terceira vez, e isto significa que já há uma cumplicidade, um gosto pela ilha do Porto Santo.