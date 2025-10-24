Escolas na Madeira afectadas pela greve

A manhã desta sexta-feira está a ser marcada pela greve dos funcionários públicos, em especial nas escolas que, pouco ou muito, estão a ser afectadas, algumas das quais nem sequer abriram as portas.

Não há aulas esta manhã e, muito provavelmente, à tarde também não haverá professores e funcionários suficientes para garantir que os alunos com aulas curriculares sejam recebidos.

No Hospital Dr. Nélio Mendonça, muito provavelmente será mais afectado nas consultas externas, segundo o coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.

Nelson Pereira confirma ao DIÁRIO que algumas escolas não abriram e muitas estão a ser bastante afectadas pela falta de funcionários e docentes, salientando também que a paralisação deverá afectar a actividade do Hospital.

Sabe-se, através do Sindicato da Administração Local, que a recolha de lixo no Funchal durante a noite foi afectada.