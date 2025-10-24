Mais de quatro escolas fechadas na Madeira devido à greve

Mais de quatro escolas estão encerradas e outras funcionam parcialmente, enquanto a greve nacional da Administração Pública continua a ter efeitos na Madeira.

Segundo Francisco Oliveira, do Sindicato dos Professores da Madeira, estão confirmadas escolas completamente fechadas, entre as quais: Escola EB1/PE do Lombo dos Canhas, Escola EB1/PE da Ajuda, Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Porto Santo e Escola EB1/PE Visconde Cacongo. Existem ainda outras escolas em situação semelhante, cujos encerramentos ainda não foram oficialmente confirmados, e várias estão a funcionar “a meio-gás”.

"Há várias escolas em que não conseguimos contactar os serviços administrativos, sinal de que estes estarão encerrados. Temos prova disso em várias escolas, muitas delas até completamente fechadas na actividade lectiva com os alunos. Os professores que não fazem greve têm de estar ao serviço, assim como os funcionários", explicou o responsável.

O sindicalista também esclareceu que a adesão dos professores não está tão elevada quanto a dos assistentes operacionais, o que era esperado. "É normal, porque estamos na expectativa de que, no dia 1 de Janeiro, sejam resolvidos vários problemas da carreira docente a nível nacional. No entanto, estamos preocupados com o atraso nas negociações, que implicam a intervenção da Assembleia Legislativa Regional e certos procedimentos a cumprir", afirmou.

Não obstante, Francisco Oliveira também destacou o receio dos professores quanto ao pacote laboral do Governo, que poderá afectar os docentes da Madeira depois de aplicado no continente. "Se for aprovado vai atingir os professores no continente em primeiro lugar, mas aqui depois será também praticamente inevitável que venha a acontecer. E nós, o Sindicato de Professores da Madeira, temos alertado os nossos colegas para isso", frisou.