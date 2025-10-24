Lobo Marinho passa a ligar-se à electricidade em terra

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa hoje, às 12 horas, na cerimónia de inauguração da ligação On-Shore Power Supply (OPS) do navio Lobo Marinho, no Porto do Funchal.

Com este sistema, o navio pode desligar os motores auxiliares enquanto está atracado e passar a receber energia eléctrica directamente da rede em terra, evitando a queima de combustível para manter os equipamentos em funcionamento.

A solução OPS, já adoptada em diversos portos internacionais, reduz de forma significativa as emissões de dióxido de carbono e outros poluentes, bem como o ruído e a vibração na área portuária. A medida melhora o conforto de passageiros, tripulação e residentes, ao mesmo tempo que contribui para um ambiente mais limpo e para o cumprimento de normas ambientais cada vez mais exigentes.

Esta operação integra um projecto mais amplo de redução do impacto ambiental do Lobo Marinho, promovido pela Porto Santo Line Transportes Marítimos, Lda., que inclui ainda a instalação do sistema BioHFO, variadores de velocidade (VFD) para arrefecimento e ventilação, aplicação de tinta silicone X8, cortinas térmicas e um sistema de optimização de performance.

O investimento total previsto é de 3,6 milhões de euros, com um incentivo estimado em 3 milhões de euros.

Segundo os objectivos definidos pela empresa, em 2026, face a 2022, a intervenção permitirá reduzir 58% no CII, 2% no EEXI, 46% nas partículas, 30% nos NOx e 49% nos SOx, reforçando o compromisso com a redução de emissões poluentes.