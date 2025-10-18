Aguaceiros no Norte e nas terras altas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 18 de Outubro, céu geralmente muito nublado e aguaceiros, em especial na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.



O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) de norte/noroeste.



As temperaturas vão variar entre os 20 e os 25 ºC no Funchal e os 20 e 25 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1 metro, sendo 1 a 1,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 23 e os 24 ºC.