JPP passa a ter representação na vereação e nos órgãos municipais em Câmara de Lobos

O candidato do Juntos pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Miguel Ganança, expressou o seu profundo agradecimento aos câmara-lobenses que confiaram no projecto e na equipa que o acompanha com dedicação, entrega e espírito de serviço, permitindo ao JPP alcançar, pela primeira vez, representação na vereação e nos diversos órgãos municipais.

“É um passo importante, alcançado com trabalho, verdade e proximidade”, sublinha Miguel Ganança em comunicado.

O candidato agradeceu igualmente a todos os eleitores que exerceram o seu dever cívico e o seu direito de voto, recordando que “a democracia se constrói com participação e consciência”.

Ao fazer o balanço da candidatura, Miguel Ganança realça que o JPP se manteve fiel aos seus princípios, pautando a campanha "pela proximidade, transparência e compromisso com soluções concretas, sustentáveis e exequíveis, sempre com o objectivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas de Câmara de Lobos".





“O PSD continuará a governar Câmara de Lobos — há 50 anos que o faz —, mas o JPP cá estará, com responsabilidade, firmeza e coragem, para fiscalizar, propor e defender os interesses da população. Não com promessas ilusórias, mas com trabalho sério e compromisso real”, afirmou o candidato.

Quanto ao resultado eleitoral, Miguel Ganança felicitou o vencedor, Celso Bettencourt, e a sua equipa, e deixou, mais tarde, uma nota marcada pelo seu espírito crítico e um toque de humor: “Cumprimento o vencedor destas eleições, Celso Bettencourt, e farei questão de o fazer pessoalmente. Pessoalmente, porque estou certo de que, em breve, com toda a pompa e circunstância, apresentará publicamente o poço de petróleo que tem mantido oculto — porque, a julgar pelas promessas feitas, só algo assim explicaria tantas soluções milagrosas. Câmara de Lobos pode, portanto, preparar-se para, daqui a 4 anos, ser a 'Riviera do Atlântico'".

Depois da ironia, prevaleceu o tom de responsabilidade política e de confiança no futuro: “Da nossa parte, o JPP continuará com o mesmo propósito: estar ao lado das pessoas, com seriedade, transparência e trabalho. O tempo mostrará quem tem projectos e quem vive de promessas", disse.

No encerramento da sua declaração, Miguel Ganança reforçou a mensagem de união e esperança: “Este é apenas o início de um novo ciclo de participação e de confiança. Continuaremos juntos, ao serviço do povo", concluiu.